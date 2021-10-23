Москва, 23 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса начали работы на космодроме «Восточный» по переходу к использованию нафтила в качестве ракетного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Kremlin.ru Пуск ракеты с космодрома «Восточный»

В настоящее время нафтил используется для заправки третьей ступени ракет-носителей «Союз-2.1б». Остальные ступени заправляются топливной парой кислород-керосин. Планируется, что с 2022 года нафтил будет использоваться в баках всех ступеней ракет-носителей.

В Роскосмосе объяснили, что нафтил обладает рядом преимуществ в сравнении с керосином. В частности, при переводе всех ступеней носителя на один вид топлива значительно упростится организация работ.

Также нафтил безопаснее в транспортировке из-за более высокой температуры вспышки. Ещё одним преимуществом является увеличенный срок хранения компонента — нафтил сохраняет свои свойства в полном объёме на год дольше, чем керосин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре на космодром «Восточный» прибыли блоки двух ракет-носителей «Союз-2», которые впервые будут полностью заправляться нафтилом.