Улан-Батор, , 15:27 — REGNUM Делегация во главе с зампредседателя правительства России Алексеем Оверчуком, находись с рабочим визитом в Монголии, договорилась урегулировать проблемы с задолженностью и недвижимостью и «начать новый век экономического сотрудничества».

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В ходе визита Алексей Оверчук встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Оверчук отметил, что народы двух стран всегда были близки в прошлом и вместе преодолевали исторические вызовы, а также отметил, что российский народ никогда не забудет активную поддержку Монголии в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Российский и монгольский чиновники заявили, что есть возможность развития сотрудничества не только между двумя странами, но и между Монголией и Евразийским экономическим союзом.

Такдже российская деегация встретилась с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом. Стороны обсудили вопросы, реконструкции центрального железнодорожного коридора, проектов по расширению и реконструкции железной дороги Богдхан, ТЭЦ-3, проектом газопровода, оснащением пограничных переходов современным оборудованием и улучшением инфраструктуры.

Сайнбуянгийн Амарсайхан подчеркнул, что правительство Монголии поставило цель освободить экономику страны от чрезмерной зависимости от горнодобывающего сектора, развивать экспорт, не связанный с добычей полезных ископаемых. Также он подчеркнул успешную реализацию Программы создания экономического коридора между Монголией, Китаем и Россией и поблагодарил Россию за постоянную поддержку.

ИА REGNUM напоминает, что визит российской делегации проходил в канун 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.