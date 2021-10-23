Москва, 23 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова стала финалисткой Кубка Кремля, который проходит в Москве, после отказа ее соперницы в матче полуфинала Марии Саккари из Греции от продолжения встречи. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

AJEL Теннис

Греческая теннисистка отказалась от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем, на этот момент счет в первом сете матча полуфинала был 4:1 в пользу российской спортсменки.

Отметим, в финальном матче Кубка Кремля Екатерина Александрова сыграет с эстонской спортсменкой Анетт Контавейт, которая ранее в другом полуфинале обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.