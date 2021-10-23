Москва, , 15:17 — REGNUM Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что страны военного блока НАТО не намерены идти на равноправный диалог с РФ. Такое заявление Шойгу сделал в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ напомнил катастрофические итоги реализации плана военного блока НАТО по «сдерживанию» в Афганистане. С этой катастрофой теперь вынужден разбираться весь мир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радиостанции «Дойчландфунк» заявила, что военному блоку НАТО надо дать понять России, что Севроатлантический альянс фактически готов применить против неё силу.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что это основная идея НАТО, она будет адаптирована к нынешнему поведению России.