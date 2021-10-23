Томск, 23 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Томский футбольный клуб «Томь» переиграл астраханскую команду «Волгарь» в матче девятнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились полузащитники Александр Ставпец (2-я минута) и Астемир Гордюшенко (47-я).

Автором единственного забитого гола «Волгаря» стал защитник Данила Козлов (67-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Томи» стало 25 очков, команда занимает десятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. У «Волгаря» 12 очков и последнее, двадцатое место.