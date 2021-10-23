Пекин, 23 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Количество электронных устройств под управлением операционной системы HarmonyOS превысило отметку в 150 млн, заявил генеральный директор Huawei Consumer Business Ван Чэнлу. Об этом сообщает портал GizChina.

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Ван Чэнлу представил статистику по распространению HarmonyOS на конференции для разработчиков. Он заявил, что под управлением HarmonyOS работает уже 157 млн устройств во всём мире, что делает её самой быстрорастущей операционной системы в истории.

Глава потребительского подразделения Huawei добавил, что ещё 60 млн устройств работает под управлением открытой версией этой системы OpenHarmony. Ван Чэнлу отметил, что к концу 2021 года количество устройств под управлением HarmonyOS превысит 300 млн.

Компания Huawei выпустила стабильную версию HarmonyOS в сентябре 2020 года. Эта операционная система предназначена для использования на смартфонах и других потребительских электронных устройств.