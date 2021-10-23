Улан-Батор, 23 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Вакцинация бустерной дозой показала эффективность защиты от варианта «дельта». Если более 30% населения получит третью дозу вакцины количество новых случаев COVID-19 можно снизить, — таковы результаты исследований, проведенных монгольскими учеными, представленные Минздравом Монголии.

Флаг Монголии

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«По результатам исследования через 14 дней после введения бустерной дозы уровень антител резко увеличивается и третья доза вакцины показывает эффективность защиты от варианта «дельта». Также есть международные исследования и статистика о том, что люди через 14 дней после бустерной дозы защищаются от заражения на 99%» —, отметили в Минздраве.

Также в минздраве отметили важность дополнительной вакцинации. «Инфекция не исчёзнет в один день, поэтому надо вакцинироваться. Есть высокий риск, что мы являемся переносчиками инфекции и заражаем детей с возрастом до 12 лет, которые не были вакцинированы», — заявило Министерство здравоохранения.

ИА REGNUM напоминает, что в Монголии с 25 августа началась дополнительная вакцинация, в первую очередь бустерную дозу получили медицинские работники и пожилые люди. С 13 сентября в стране начали вводить третью дозу вакцины всем гражданам старше 18 лет. К 22 октября бустерную дозу получили 380 330 граждан.