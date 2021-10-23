23 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о готовности Украины обеспечить Европейскому союзу дополнительные мощности по транзиту российского газа.

Мирослава Романенко, , 15:58 — REGNUM Украина готова обеспечить Европейскому союзу дополнительные мощности по транзиту российского газа. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 22 октября заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Труба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского чиновника, СНБО совместно с национальной газовой компанией НАК «Нафтогаз» и «Оператором ГТС» выработали предложение по дополнительным объемам транспортировки газа в ЕС по украинской ГТС. Данилов отметил, что украинская сторона готова нарастить объемы прокачки газа до 55 млрд кубометров топлива в год.

Новость обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале «Факты ICTV». Многие указали на то, что нужно поинтересоваться у российской стороны, нужны ли ей эти дополнительные объемы для прокачки своего газа.

«А кто кричал, что перекроет краник в Европу?» — отреагировал Алексей Б.

«Осталось только с «агрессором» договориться, желательно через Европу. Дипломаты, блин», — добавила Вера С.

«Они соседей оскорбляют, обзывают, санкции вводят, воюют и просят газ, чтобы заработать…» — задумался «Лёлик Комунадознает».

«А у Газпрома спросили? Опять нестыковочка», — смеется Владимир З.

«Теоретически по украинской ГТС можно поставить российский газ в Европу. Только кто же ему даст этот газ?» — задалась вопросом Ира П.

«У него, наверное, вирус, он нюх потерял, газ российский «вонючий», — с сарказмом отреагировал Александр Л.

«Гениально! Осталось только этот самый газ где-то заполучить. Видно придется лавочку с «незалежностью», «агрессией» и «чей Крым» закрывать и ползти на поклон к Темнейшему (вероятно, речь о Владимире Путине — М. Р.)…» — добавил Иван П.

Главный офис «Газпрома» в Москве Andrey Ivanov

«А кто даст этот газ? Россия не будет рисковать из-за изношенного газопровода», — отметила Ольга М.

«Если Украина готова транспортировать газ в Европу, то для украинцев он должен быть практически бесплатным. Но новость сомнительная, если призадуматься», — пишет Елена П.

«Готова, так готова. Да кто ж ей даст?» — спросил Влад К.

«Новая тема где еще своровать. Крысы», — отреагировал Андрей Ц.

«А он, тот газ, есть у Украины, чтоб его куда-то транспортировать?» — не понимает Алексей В.

«Транспортировать можно попробовать, хоть и опасно — все-таки ГТС времен СССР. Только… где его взять-то, газ?» — также поинтересовалась Graciana Vicento.

«А газ-то хоть не вонючий, а то нежный европейский нос может и не вынести такого», — иронизирует John Doe.

«Украина-то готова, а вот через Украину не все готовы», — отметил Валерій Р.

«Смешные какие-то дядьки! Владельцем газа является Газпром, он и распоряжается объемами его поставки. Причем тут чьи-то хотелки? Тем более украинские», — не понимает Валерий Щ.

«А у России спросили?» — подытожил wedling weiss.

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