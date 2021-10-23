Тюмень, 23 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Житель Тюменской области подозревается в краже остановочного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Остановка

С поличным гражданина задержали сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области на автодороге Шадринск-Ялуторовск. Дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль, за рулём которого находился сельчанина 1984 года рождения.

Мужчина пояснил, что кто-то раз он увидел и решил разобрать остановочный комплекс, чтобы сдать его в пункт приёма металлолома. Распилил остановку угловой шлифовальной машиной на листы, погрузил их в прицеп и доставил домой. Там он распиливал остановку по частям, которые возил в пункт приёма металлолома. В одну из таких поездок его задержали полицейские. Ущерб от действий злоумышленника составил около 25 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).