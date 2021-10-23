Москва, , 14:51 — REGNUM В настоящее время страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) не готовы к равноправному диалогу с Россией. Об этом 23 октября заявил российский министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу в ответ на призывы главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр к НАТО о необходимости военного сдерживания РФ с использованием ядерного оружия в балтийском и черноморском регионах, его слова приводит телеканал «Звезда».

Сергей Шойгу Минобороны России

Как указал глава Минобороны РФ, НАТО последовательно стягивает своим силы к российским границам на фоне призывов к военному сдерживанию России.

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО», — сказал Шойгу.

Также он отметил, что реализация плана альянса по «сдерживанию» в Афганистане «закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна испытывать каких-то опасений по поводу вступления Украины в НАТО.