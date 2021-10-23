Москва, 23 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Первой финалисткой теннисного турнира Кубок Кремля, проходящем в Москве, стала эстонская теннисистка Анетт Контавейт, которая в полуфинале обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спортсменка из Эстонии уверенно победила чешку в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался в течение 1 час 14 минут. За это время Контавейт ни разу не подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из возможных 11 брейк-пойнтов. Ее оппонентка за это же время один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта.

Отметим, соперницей Контавейт в финале Кубка Кремля станет победительница противостояния между российской теннисисткой Екатериной Александровой и Марией Саккари из Греции.