Токио, 23 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Местные власти в муниципалитетах Токио начали поэтапный отказ от цифрового документооборота с помощью 3,5-дюймовых дискет. Об этом сообщает газета Nikkei.

USB-флеш носитель с электронной подписью

Представитель специального района Токио Мэгуро Йоичи Оно рассказал, в этом муниципалитете полностью откажутся 3,5-дюймовых дискет в 2021 финансовом году. Он объяснил, что устаревшая технология хранения данных так долго использовалась местными властями из-за её надёжности. В частности, дискеты использовались для передачи финансовой информации в Банк Мидзухо.

Издание отмечает, что от 3,5-дюймовых дискет отказались не муниципалитеты Токио. Например, власти специального района Тиёда планируют использовать дискеты ещё несколько лет.

Дискеты широко использовались для передачи информации до конца 1990-х годов, после чего начали замещаться более удобными флеш-накопителями. Японская корпорация Sony, один из первых производителей 3,5-дюймовых дискет, прекратила их производство десять лет назад.