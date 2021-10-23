Анатолий Кошкин, 23 октября 2021, 15:36 — REGNUM Полагаю, в Японии обратили внимание на примирительный тон высказываний президента РФ Владимира Путина по поводу дальнейшего развития российско-японских отношений.
При этом Путин счел возможным публично выразить свое личное доброжелательное отношение к новому японскому премьер-министру Фумио Кисиде, назвав его опытным политиком, владеющим пониманием существующих между Японией и Россией проблем.
Кисида, действительно, поднаторел в международных делах, беспрецедентно долго — около пяти лет — находясь на посту министра иностранных дел в кабинете Синдзо Абэ. По поводу же его близости с Абэ столь однозначно, на мой взгляд, говорить не совсем оправдано. Как и о выборе стратегии и тактики политической и дипломатической работы на российском направлении.
Автору этих строк уже доводилось отмечать, что, будучи главой внешнеполитического ведомства, Кисида был не доволен Абэ за то, что при нем вопросы отношений с Россией как бы изымались из ведения МИД Японии и передавались чиновникам администрации премьер-министра и руководству министерства экономики, торговли и промышленности Японии. По японским понятиям это было унизительно для японского МИД, считающего дипломатию своей исключительной прерогативой и не подпускающего к ней посторонних. Влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун» пишет: «Известно, что Кисида не раз проявлял несогласие со слишком уступчивой линией бывшего кабинета Абэ, высказываясь в том плане, что, мол, «в окружении премьера есть довольно много оторванных от реальности людей, которые готовы на излишне мягкие подходы к Москве». Если верить утечкам в японских СМИ, Кисида однажды разочарованно сказал, что «вокруг премьер-министра Абэ есть люди немного с другой планеты».
Говорить о близких отношениях Кисиды с Абэ едва ли верно и потому, что последний поддержал на выборах председателя Либерально-демократической партии, а значит, и премьер-министра, не бывшего министра своего кабинета, с которым долго работал, а женщину-политика с экстремистскими наклонностями — Санаэ Такаити, которая ратует за увеличение вдвое расходов Японии на наращивание вооруженных сил страны и размещение на японской территории нацеленных на КНР и Россию американских ракет средней дальности. Хотя на сей раз шансы Такаити были не велики, Кисида не может не увидеть предпочтения Абэ, которые, как выяснилось, не в его пользу, что может сказаться в недалеком будущем. Ведь Абэ, хотя и покинул пост премьера, не оставляет амбиций стать «доном» японской политики, или, как говорят в Японии, «делателем королей».
Но вернемся к высказанной Путиным позиции в отношении Кисиды и его правительства. Хотя на сей раз президент предусмотрительно исключил их своего выступления намеки на «взаимоприемлемое решение территориальной проблемы», нахождение некоей ничьи «хикивакэ», возвращение к «компромиссу», он тем не менее продолжает призывать к непременному подписанию давно ставшего анахронизмом «мирного договора». Это тем более странно, что японский политический класс в лице Абэ уже однажды отверг предложение подписать такой договор «без предварительных условий». А Кисида и вовсе грубо исказил суть статьи Советско-японской совместной декларации 1956 года о возможности передачи Японии островов Малой Курильской гряды, на которую, похоже, все еще имеет виды президент РФ. Ведь не случайно в телефонных разговорах с Ёсихидэ Сугой и Фумио Кисидой он особо интересовался, как они относятся к так называемым сингапурским договоренностям о якобы согласии Абэ ограничиться в претензиях к России лишь островом Шикотан и группой островов Плоские, Хабомаи по-японски. Заметим, что в действительности, соглашаясь «взять за основу Совместную декларацию», Абэ, полагаю, в отличие от Путина, имел в виду не отказ от притязаний на самые крупные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, а решение «проблемы» как бы в рассрочку по лукавой формуле «два плюс альфа», когда Шикотан и Хабомаи Япония получает сразу, но при условии продолжения переговоров о больших островах.
Кисида не соглашался даже с таким «компромиссом», о чем, кстати, честно, без присущего Абэ лавирования и уловок заявил в парламенте на весь мир, а именно, что никакого мирного договора с Россией без «возвращения» всех якобы принадлежащих Японии «северных территорий» не будет. Возникает вопрос, как при такой позиции Кисиды президент Путин рассчитывает заключить с Токио «мирный договор»? На условиях сдачи суверенных российских земель подписать такой документ не позволяет Конституция РФ, да и подавляющее большинство российского народа. А без островов, как в ультимативной форме заявляет Кисида, мирный договор Японии не нужен.
В создавшейся ситуации повторю свой призыв прекратить бессмысленные переговоры о заключении «мирного договора» через 76 лет после окончания войны и 65 лет после прекращения состояния войны и восстановления в полном объеме советско-японских дипломатических и иных отношений. Если же российские власти действительно заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с нашей дальневосточной соседкой, то речь должна идти не о «торговле территориями», а о создании по-настоящему выгодного для японского бизнеса политического и торгово-экономического климата. Кстати, советскому правительству это удавалось…