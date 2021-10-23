Турин, Италия, 23 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала восстановился от травмы. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба команды из Турина.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Уточняется, что 27-летний футболист вечером 22 октября принял участие в тренировке в общей группе «Ювентуса».

При этом игрок пропустил почти месяц из-за полученной им мышечной травмы.

Отметим, в нынешнем сезоне Пауло Дибала сыграл за «Ювентус» в пяти матчах и отличился в них двумя голами и двумя результативными передачами.