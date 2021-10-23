Владимир, 23 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области нерабочими объявлены дни 30 октября по 7 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В эти дни организации здравоохранения, пункты вакцинации, органы власти и системообразующие предприятия буду работать в обычном режиме. В детских садах будут работать только дежурные группы, школьники будут на каникулах.

Не будут работать многофункциональные центры, детские развлекательные центры и лагеря. Культурные учреждения, фитнес-центры, бассейны и спортивные мероприятия можно будет посетить по QR-коду о вакцинации, справке о перенесённом заболевании или ПЦР-тесту. Такие же документы понадобятся для заселения в гостиницы.

Кафе и рестораны смогут выбрать, приостановить работу с 30 октября или принимать посетителей с QR-кодами. С 0:00 до 6:00 все предприятия общепита будут закрыты.

Предприятия торговли продолжат работу с масочным режимом, социальной дистанцией и регулярной дезинфекцией.

Для граждан старше 65 лет на неделю с 30 октября устанавливается режим самоизоляции.