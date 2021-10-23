Москва, 23 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Состояние актера Валерия Гаркалина, являющегося народным артистом России, существенно ухудшилось. Об этом 23 октября сообщает Телеграмм-канал Mash.

Med.ru Реанимация

«Состояние Валерия Гаркалина ухудшилось. У него почти полностью поражены лёгкие», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 67-летний актер продолжает находиться в реанимационном отделении и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Кроме того, добавляется, что сатурация (уровень насыщенности крови кислородом) упала до 40% и добавляется, что, по словам врачей, функции лёгких постепенно снижаются.

«Более того, в организме Гаркалина повышаются маркеры воспаления. Существует риск развития тромбозов. Медики продолжают бороться за жизнь артиста», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что Валерий Гаркалин вышел из комы, состояние его здоровья улучшилось и ему отменили часть препаратов.