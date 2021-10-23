Париж, 23 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с двумя космическими аппаратами назначен на 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба французской компании Arianespace.

Card1225 Ракета-носитель Ariane 5

Пуск ракеты Ariane 5 с космодрома «Куру» во Французской Гвиане должен был состояться в ночь с 22 на 23 октября. Старт был отложен из-за потребовавшихся дополнительных проверок.

«Проверка наземного оборудования завершена, проблемы выявлены и исправлены», — сообщили в Arianespace.

Новая дата запуска установлена на 24 октября в 04:41 мск. В результате этого запуска носитель Ariane 5 должен вывести на околоземную орбиту два спутника: SYRACUSE-4A и SES-17.

Первый из этих спутников является военным, он будет использоваться министерством обороны Франции. Второй аппарат принадлежит оператору спутниковой связи из Люксембурга SES S.A.