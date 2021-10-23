Пекин, 23 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Российский конькобежец Семен Елистратов стал победителем на этапе Кубка мира (КМ) по конькобежному спорту, который проходит в Пекине, в шорт-треке на дистанции 1500 м. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cismsochi2017.ru Шорт-трек

Победный результат российского спортсмена составил 2 минуты 18,285 секунды.

Вторым финишировал представитель Казахстана Адиль Галиахметов с результатом 2 минуты 18,680 секунды, третье место досталось китайскому спортсмену Ань Каю — 2 минуты 18,864 секунды.

Отметим, 31-летний Семен Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2018 года, кроме того, на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.