Екатеринбург, 23 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал «Ельцин-центр» за антигосударственную пропаганду в ходе концерта на этой площадке. Видеофрагмент с выступлением музыканта опубликован в Telegram-канале портала URA.RU.

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Самойлов

Бывший солист группы «Агата Кристи» выступил на площадке «Ельцин-центра» в ночь на 23 октября в рамках фестиваля Ural Music Nigh. В ходе выступления он обратился к руководству этого общественного центра.

«Вы нам площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы занимаетесь… Вы занимаетесь антигосударственной пропагандой здесь — в «Ельцин-центре»… А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была единой и сильной — тех я всех люблю и приветствую», — заявил музыкант.

Также Самойлов обратился к активистам ЛГБТ-движения. Он заявил, что они могут заниматься чем угодно, но не должны выносить это в публичное пространство.