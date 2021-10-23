Канберра, 23 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Теннисистка из Австралии Эшли Барти, являющаяся первой ракеткой мира, отказалась принимать участие в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее комментарий 23 октября приводит агентство Associated Press.

(сс) Carine06 Эшли Барти

«Я бы хотела сообщить всем, что не буду участвовать в оставшихся в 2021 году соревнованиях, включая Итоговый турнир WTA в Мексике», — сказала она.

Также австралийская спортсменка отметила, что это было для нее тяжелым решением, однако она считает для себя приоритетом восстановиться после нынешнего сезона.

Отметим, ранее теннисистка отказалась участвовать в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и командном Кубке Билли Джин Кинг.