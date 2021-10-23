Сургут, Югра, 23 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Сургуте женщина 1962 года рождения отдала мошенникам почти 800 тыс. рублей. Об этом сообщает УМВД по Югре.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Гражданка познакомилась на сайте знакомств с лицом, представившимся ей гражданином США, якобы военным офицером, и вступила в переписку. Мошенник заявил ей, что хочет приехать в Россию и намерен создать с ней семью. А затем сообщил, что хочет отправить ей свои вещи, но не может оплатить, так как не имеет возможности покинуть базу. Он предложил ей оплатить доставку вещей, в том числе и денег, и пообещал, что гражданка сможет ими пользоваться в качестве компенсации расходов.

Затем с женщиной связалась «транспортная компания» и объявила, что ей нужно оплатить перевозку груза и все таможенные пошлины. Всего на разные счета мошенников она отправила почти 800 тыс. рублей.

В итоге она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.