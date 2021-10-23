Вашингтон, 23 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Участники тестовой программы Windows Insider получили доступ к финальной сборке операционной системы Windows 10. Об этом сообщает портал WccfTech.

Bolly Holly Baba Операционная система Windows 10

Новая версия 21H2 станет доступна для рядовых пользователей в ноябре 2021 года. Эта сборка станет финальным обновлением Windows 10.

Полная поддержка Windows 10 не прекратится ранее 2025 года. До этого времени Microsoft будет исправлять возникающие проблемы, но не будет добавлять в систему новых функций.

В октябре 2021 года Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11. В компании рассчитывают, что владельцы компьютеров под управлением Windows 10 смогут обновиться до новой версии в первой половине 2022 года.