Калуга, 23 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В пригороде Калуги вечером 22 октября в лесополосе поселка Муратовка в сгоревшем автомобиле обнаружено тело местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Сгоревший автомобиль на месте происшествия

По предварительным данным, автомобиль, в котором имелось газовое оборудование, наехал на лежащее на земле дерево. Для установления причины возгорания назначено пожаро-техническое исследование, к следственным действиям привлечены криминалисты регионального управления СК России и специалист-автотехник.

В настоящее время следствием выдвинуты и проверяются различные версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.