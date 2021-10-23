Токио, 23 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла вторую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходящего в Китакюсю (Япония), став обладательницей бронзовой награды в опорном прыжке. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом первое место заняла представительница Бразилии Ребека Андраде, набравшая 14,966 балла, второй результат у Азии Д'Амато из Италии — 14,083 балла.

Третий результат спортсменки из России составил 13,966 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Ангелина Мельникова выиграла золотую медаль мирового первенства в Китакюсю в индивидуальном многоборье.