Горно-Алтайск, 23 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения крупной взятки бывшим сотрудником министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Подозреваемый ранее работал главным специалистом отдела по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ведомства. По данным следствия, в феврале 2021 года ему на банковский счет отправили 200 тыс. рублей за регистрацию утилизированной машины.

Преступление было выявлено в ходе проверки по материалам оперативно-розыскной деятельности ФСБ. К настоящему времени 36-летний мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения заключения под стражу.

«По уголовному делу о совершении коррупционного преступления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения расследуемого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе обыски и допросы основных фигурантов дела», — отметили в ведомстве.