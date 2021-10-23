Курган, 23 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Кургане гражданин 1964 года рождения осуждён за убийство девушки, совершённое в 2005 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, 22 января он пришёл к гражданке по объявлению о продаже бытовой техники, задушил её и похитил ценные вещи, а затем выехал из Курганской области. Спустя месяц он пытался убить жительницу Югры.

За преступление в ХМАО его осудили к 18 годам заключения. Курганский суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.