Вашингтон, 23 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Роль Дарта Вейдера в новом сериале «Асока» (Ahsoka) по медиафраншизе «Звёздные войны» исполнит канадский актёр Хейден Кристенсен. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Sam Howzit Дарт Вейдер

Кинокомпания Lucasfilm работает над сериалом «Асока» совместно с видеостриминговой платформой Disney+. Главную роль в новом сериале — джедая Асоку Тано — в сериале исполнит Розарио Доусон.

Сюжет сериала не раскрывается, но стало известно, что в проекте примет участие Хейден Кристенсен. Этот актёр получил мировую известность благодаря роли Энакина Скайуокера, также известного как Дарт Вейдер, во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса «Звёздные войны».

Сообщается, что в новом сериале Кристенсен вновь вернётся к роли Дарта Вейдера. Другие детали о новом проекте не раскрываются. Производство сериала «Асока» стартует в начале 2022 года.