Москва, 23 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Двукратный чемпион Олимпийских игр 1972 года по лыжным гонкам Вячеслав Веденин ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 23 октября сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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«К сожалению, Вячеслав Петрович Веденин умер в пятницу. Он болел, у него были проблемы с тромбами, недавно перенес две операции», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом Вяльбе добавила, что о дате похорон известного в прошлом спортсмена станет известно позднее.

Отметим, Вячеслав Веденин стал двукратным олимпийским чемпионом на играх в Саппоро в 1972 году (гонка на 30 км и эстафета 4×10 км), также в его активе серебро игр 1968 года в Гренобле (гонка на 50 км) и бронза Олимпиады в Саппоро (гонка на 50 км). По окончании спортивной карьеры был тренером, спортивным судьей и являлся техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок.