Горно-Алтайск, 23 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 22 540, 61 из которых выявлен за прошедшие сутки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19. Новые носители также выявлены в Майминском (+10), Усть-Коксинском (+8), Онгудайском (+6) и других районах.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 11, за весь период — 20 834. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1039, за весь период — 299 484», — добавили в оперштабе.