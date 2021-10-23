23 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.

Мирослава Романенко, , 14:01 — REGNUM Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В Бундестаге Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, «никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в Прибалтике и Чёрном море».

Министр утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, в связи с этим следует уделить особое внимание его защите. Кроме того, она обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

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Заявление немецкого министра обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Многие критически отнеслись к словам министра ФРГ, напомнив об итогах Великой Отечественной войны.

«А вас что, уже выпустили из дурдома?» — почему-то вспомнилась фраза из известного фильма», — написал Владимир М.

«Нам пленные нужны — дорогу на Восток строим…» — не без сарказма добавил Руслан С.

«Они просто задумали капремонт рейхстага», — отреагировал Олег Я.

«Забыли, что всю Европу трупами уложили…» — пишет Нина Б.

«Просто удивительно, с какой лёгкостью говорит о войне и не только она…» — отметила Nadezda O.

«Зачем СП-2 строили, если хотите с Россией отношения выяснять? Восемь веков одно и то же…» — не понимает Руслан Н.

«Потомки фашиков никак не угомонятся», — добавила Ludmila O.

«Им же ясно написали на Рейхстаге: «Мы пришли к вам, чтобы вы больше не ходили к нам. Если надо — можем повторить», — написал Ростислав С.

«Работают централизованно и планово. Накачка обострения идет сразу по всей натовской сети клерков. Из центра спущен темник. Вопрос — зачем?» — поинтересовался Вячеслав Б.

«Решили перестроить Рейхстаг?» — не без сарказма спросила Elina L.

Рейхстаг Cezary Piwowarski

«Всё в этом человеке говорит о том, что ей всё равно, что будет с этим миром. По-моему это что-то личное», — отметил Иван М.

«Вот пока по сусалам не получат, не угомонятся, одно и то же, — нарываются», — добавила Татьяна Я.

«По-факту Путину на этом диком Западе не с кем разговаривать. Ну вот нет равных ему по интеллекту и образованности. Как-будто они все с другой планеты…» — пишет Елена Л.

«Сезонное обострение», — отреагировал Алексей К.

«Недобитая… Слишком пацифистским было советское правительство. Все фашистские недобитки должны были кровью поплатиться за свои преступления — от самой Германии до прихвостней из Восточной и Западной Европы, Прибалтики и Украины», — отметил Dmitri W.

«Да её выпустили из психдиспансера погулять, забрать забыли», — написала Iryna D.

«Какая-то сумасшедшая тетка в министерстве обороны ФРГ по фамилии Крамп-Карренбауэр призвала НАТО «применить оружие против России». Давай, примени, дура! Видимо, уроки и биографию своих предков плохо знает», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

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