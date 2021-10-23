Кызыл, 23 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Верховный суд Тувы ужесточил наказание 25-летнему жителю Улуг-Хемского района, устроившего кровавую разборку в Республиканской больнице в январе 2020 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Мужчина пришёл в медицинское учреждение с ножом, где напал на 19-летнюю мать своего ребёнка, нанеся ей не менее 13 ударов. Убийство предотвратил вахтёр больницы, которому удалось выбить из рук злоумышленника нож.

Суд первой инстанции приговор нападавшего к 7 годам лишения свободы за покушение на убийство.

Однако в судебной коллегии Верховного суда республики пришли к выводу, что преступление совершено с особой жестокостью, поскольку во время нападения рядом находилась малолетняя дочь потерпевшей. В результате приговор осужденного приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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