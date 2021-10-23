Калуга, 23 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 22 октября всего переписано 14,5% населения, из них на портале «Госуслуги» — 6,1%, переписано переписчиками и на участках — 8,4% населения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Kalugastat.gks.ru В Калужской области приступили к работе 2196 человек переписного персонала

Всего по Калужской области приступили к работе 2196 человек переписного персонала, контролёров полевого уровня — 310 человек, переписчиков — 1862 человека, инструкторов районного уровня (для работы в МФЦ) — 24 человека. Организовано 310 переписных и стационарных участков.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Почти 14 млн жителей страны переписались за первую неделю всероссийской переписи населения. 268 тыс. переписчиков с планшетными компьютерами обходят адреса и опрашивают жителей на 44 тыс. стационарных переписных участках. В первую неделю большой популярностью у россиян пользовалась перепись в МФЦ. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Уже 11 млн человек переписалось самостоятельно через портал «Госуслуги».

"Перепись на портале показала, что жители страны готовы к новым цифровым форматам», — отметил замглавы Росстата Павел Смелов.