В Калужской области за неделю в переписи приняли участие 14,5% жителей
Калуга, 23 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 22 октября всего переписано 14,5% населения, из них на портале «Госуслуги» — 6,1%, переписано переписчиками и на участках — 8,4% населения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.
Всего по Калужской области приступили к работе 2196 человек переписного персонала, контролёров полевого уровня — 310 человек, переписчиков — 1862 человека, инструкторов районного уровня (для работы в МФЦ) — 24 человека. Организовано 310 переписных и стационарных участков.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Почти 14 млн жителей страны переписались за первую неделю всероссийской переписи населения. 268 тыс. переписчиков с планшетными компьютерами обходят адреса и опрашивают жителей на 44 тыс. стационарных переписных участках. В первую неделю большой популярностью у россиян пользовалась перепись в МФЦ. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Уже 11 млн человек переписалось самостоятельно через портал «Госуслуги».