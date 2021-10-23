Лос-Анджелес, США, 23 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Финикс Санз» обыграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 105:115.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал в матче 25 очков.

В составе «Финикс» самым результативным оказался разыгрывающий Крис Пол, оформивший во встрече дабл-дабл с 23 очками и 14 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 24 октября на выезде сыграет с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Лейкерс» днем позже примет у себя команду «Мемфис Гриззлиз».