Вашингтон, 23 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Компания Space Adventures отказалась от ранее планируемой программы туристических космических полётов на кораблях Crew Dragon. Об этом сообщил президент Space Adventures Том Шелли в интервью Agence France-Presse.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Space Adventures подписала соглашение об организации туристических полётов с американской компанией SpaceX в феврале 2020 года. Планировалось, что созданные SpaceX корабли Crew Dragon будут использоваться для туристических полётов на орбите Земли без стыковки с Международной космической станцией.

Ожидалось, что первая группа туристов отправится в орбитальный полёт уже в конце 2021 года. Однако президент Space Adventures заявил, что в компании решили отказаться от реализации этого проекта в ближайшем будущем.

Представитель компании Space Adventures Стейси Тирн в комментарии порталу SpaceNews объяснила, что это решение было принято на основе анализа стоимости организации такого полёта, сроков и опыта. Она добавила, что в Space Adventures не исключают возможности возвращения к этой идее в будущем.

Компания Space Adventures была создана для организации туристических космических полётов в 1998 году. В 2001 году она организовала первый в мире туристический полёт в космос. Первым космотуристом стал американский бизнесмен Деннис Тито, совершивший полёт на МКС на российском корабле «Союз ТМ-32». До 2009 года Space Adventures организовала ещё семь краткосрочных туристических полётов на МКС в сотрудничестве с российскими компаниями.