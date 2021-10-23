Вашингтон, 23 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Общее количество людей, называющих себя детьми рэпера DMX, достигло 15 человек. Об этом 23 октября пишет издание Page Six.

John Mueller Рэпер DMX

Как отмечает СМИ, все эти 15 человек считают себя наследниками и претендуют на имущество покойного рэпера. Пока суд назначил троих сыновей DMX, родившихся в браке с Ташерой Симмонс, временными владельцами поместья их отца. Позже будут названы имена наследников, кому перейдёт состояние DMX, оценённое в $1 млн.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер DMX скончался в апреле 2021 года. Причиной смерти стал инфаркт, вызванный передозировкой наркотиков.