Бишкек, 23 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Власти Киргизии не собираются размещать на территории республики военную базу Вооруженных сил США. Об этом 23 октября заявил на пресс-конференции в Бишкеке киргизский президент Садыр Жапаров.

Kremlin.ru Садыр Жапаров

«У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с двумя державами», — сказал он в ответ на вопрос о возможности размещения в стране американской военной базы.

Также Жапаров призвал правительство республики обеспечить журналистам доступ к информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров во время бизнес-завтрака с руководителями коммерческих банков озвучил своё видение методов по выведению экономики Киргизии из «тени».