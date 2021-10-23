Вашингтон, 23 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Американский актёр Питер Сколари умер в возрасте 66 лет в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на менеджера актёра Эллен Саницки.

ru.torange.biz Скорбь

Смерть наступила в результате продолжительной болезни. В последние годы актёр боролся с онкологическим заболеванием.

Питер Сколари дебютировал на телевидении в ситкоме «Goodtime Girls». Наибольшую известность ему принесла постоянная роль в сериале «Ньюхарт», за которую он был удостоен трёх номинаций на премию «Эмми», однако не победил ни в одной из них.

Актёр получил главную американскую премию в области телевидения в 2016 году за эпизодическую роль в сериале «Девчонки». Одной из последних работ Сколари стала роль в мини-сериале «Фосси/Вердон».