Москва, , 11:47 — REGNUM Россотрудничество готово оплатить газ для Вечного огня в Кишиневе. Об этом сегодня, 23 октября, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Вечный огонь © ИА REGNUM

«Если современное молдавское государство настолько несостоятельно… и не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма — Россотрудничество готово взять это на себя и оплатить счета за газ для Вечного огня», — написал Примаков в своем телеграм-канале.

«Считаем это честью и своим долгом», — пояснил он.

Он отметил, что решение молдавских властей отключить подачу газа к Вечному огню, якобы продиктованное «экономией газа», ни что иное, как попытка надавить на Москву: «дайте нам дешевый газ, а то вот что мы можем натворить».

При этом позднее молдавские власти поняли, что переборщили и стали объяснять отключение какими-то «техническими причинами».

Примаков поблагодарил тех граждан Молдавии, которые не смирились с решением властей потушить огонь для экономии газа.