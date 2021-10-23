Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Матильда Шнурова, бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова, продала их общую квартиру. Об этом 23 октября сообщило издание StarHit.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По данным СМИ, недвижимость находится в центре Санкт-Петербурга, её общая площадь составляет 150 квадратных метров. Стоимость квартиры оценивается в 50−70 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Матильда Шнурова закрыла свой ресторан в Санкт-Петербурге. Причину ликвидации заведения она не назвала.