23 октября 2021 | Время чтения 3 мин

То, что Украина не закупает газ в Евросоюзе, известно всем. У Юлии Тимошенко плохо с памятью или замыслила чего? Комментарии соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 12:14 — REGNUM Заявление главы партии «Батькивщина», депутата Верховной рады Юлии Тимошенко относительно российского и закупки «европейского» газа (что является «большим обманом») рассмешило людей в социальных сетях. «Мы берём всё, что к полу не прикручено» — шутят одни по поводу украинского реверса. Другие считают, что Тимошенко нашла удобный способ напомнить о себе. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Арман Гийомен. Маленькие воры. 1885

«Название Украина — от слова украсть. Предки правильные давали названия территорий. Украинские нацисты, укроворы, хатаскрайники. Украина — колония США. На Украине идет гражданская война, украинцы убивают украинцев. Украинская армия укронацистов уже убила 14 тысяч человек и продолжает убивать стариков и детей на Донбассе. В борьбе против укронацизма рано или поздно вся Украина присоединится к Донбассу», — считает Александр Комнин.

«Никакой этот обман не «большой», а самый, что ни на есть рядовой, такой, каких украинцы от своих правителей каждый день по дюжине в день слышат», — считает N. «Страна перевертышей», — замечает Надежда.

«Дождалась момента напомнить о себе», — считает Марина Стасенкова.

«Не даёт ей покоя то, что её от трубы отодвинули», — считает Арсений Новиков.

«Это секрет Полишинеля. Но где вы встречали честных политиков? Их надо заносить в Красную книгу», — иронизирует Игорь Надеждин.

«А так-то никто не знал. Юля — типичный украинский (а в широком смысле — постсоветский, ибо такое не только на Украине) политик. Находящийся во власти 30 лет, десятилетиями несущий ахинею, идущую вразрез с реальностью, но в случае кризиса начинающий колебаться вместе с линией партии», — заметил Сергей Седов.

Юлия Тимошенко Rada.gov.ua

«С ней всё понятно, а те, к кому она обратилась, народ то бишь, каждый первый умственно отсталые, если им только сейчас дама с косой глаза открыла?» — спрашивает Александр Закупин.

«Да зачем он Украине, газ? Они попрыгают, поскачут на майдане и согреются, им энергию свою девать некуда, кроме как скакать», — иронизирует Василий Соловьев.

«Юля такая же умная, как и её электорат: какую трубу проложили? С той же самой и берут, просто платят теперь Европе и в три раза больше. Или Юля думает, что газ обладает правосторонним и левосторонним движением?» — смеётся ЧК.

«Украинский реверс в 2014 году — это: «Мы берём всё, что к полу не прикручено». Тупо отбирался газ из прокачки, а потом оплачивался тем, у кого отобрали, но после того, когда Россия оплачивала транзит. Вообщем не платили ни копейки! А сколько там ещё прилипло под шум волны — никто никогда не узнает!» — считает Алексей Князев.

«Почему не расследуют старые махинации с реверсом? Да потому, что эту схему перехватила команда Зе. Вообще с этой ситуацией ничего не сделаешь юридически, газ «словацкий», раз они за него заплатили. Собственник ведь Словакия, хотя газ из России», — предлагает Валерий Удовиченко.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что закупки Украиной газа якобы в Евросоюзе — это вранье, Киев продолжает закупать российский газ, лидер украинской партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «Наш».

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