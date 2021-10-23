Вашингтон, 23 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл в овертайме команду «Индиана Пейсерз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 135:134.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Индианы» Майлз Тёрнер, который оформил в матче дабл-дабл с 40 очками и 10 подборами.

У «Уизардс» самым результативным оказался разыгрывающий Спенсер Динвидди, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 34 очками и девятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 26 октября на выезде сыграет с клубом «Бруклин Нетс», а «Индиана» днем ранее примет у себя команду «Майами Хит».