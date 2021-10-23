Парадайс, США, 23 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» обыграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

В составе победителей шайбы забросили оформившие в матче дубли Зак Хайман (9-я минута, в большинстве и 24-я) и немецкий форвард Леон Драйзайтль (26-я и 60-я, в пустые ворота), а также Зак Кассиан (45-я).

У «Вегаса» голами отличились Николя Руа (4-я), Нолан Патрик (22-я) и Николас Хаг (43-я).

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 28 октября примет у себя клуб «Филадельфия Флайерз», а «Вегас» 25 октября также у себя сыграет с командой «Колорадо Эвеланш».