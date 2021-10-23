Чусовой, Пермский край, 23 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Причиной смертельного пожара на станции Кутамыш в Чусовском городском округе Пермского края могло стать короткое замыкание. Эта причина предварительная, сообщает краевое управление СКР.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Проводку монтировал сам владелец дома. Известно, что погибли три человека, среди которых глава семьи, его супруга и их 15-летняя дочь. Хозяева жилища погибли сами, но смогли спасти сына-подростка и четырёхлетнего внука.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 22 октября. Дом и надворные постройки тушили более двух часов.