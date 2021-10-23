Лондон, 23 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Британский музыкант Элтон Джон рассказал, что его детские травмы повлияли на его модель воспитания собственных детей. Об этом 23 октября пишет издание BuzzFeed.

David Shankbone Элтон Джон

Артист признался, что «всегда боялся своих родителей», именно поэтому он старается воспитывать сыновей так, чтобы они не испытывали чувства страха. «Мы никогда не бьём их и не теряем с ними терпения. Когда они плохо себя ведут, они теряют карманные деньги или гаджеты на неделю, но их не наказывают физически или морально», — поделился Элтон Джон.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году Элтон Джон вступил в брак с Дэвидом Фёрнишем. Они воспитывают двух сыновей, которые родились при помощи суррогатной матери.