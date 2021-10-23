Очёр, Пермский край, 23 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Пермском крае двое детей погибли в результате пожара. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Трагедия произошла вечером 22 октября в посёлке Нижняя Талица на территории Очерского городского округа. Пожар погубил детей 2018 и 2020 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.