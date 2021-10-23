Даллас, США, 23 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в овертайме команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Кингз» забитыми шайбами отметились словенский форвард Анже Копитар (18-я минута) и Габриэль Виларди (38-я, в большинстве), в составе «Далласа» голы забили Тайлер Сегин (20-я, в большинстве) и финский защитник Миро Хейсканен (51-я, большинстве).

Победу хозяевам в овертайме принес гол российского нападающего «Старз» Дениса Гурьянова (65-я).

Еще один российский форвард «Далласа» Александр Радулов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 26 октября на выезде сыграет с клубом «Коламбус Блю Джекетс», а «Лос-Анджелес» 24 октября примет у себя команду «Сент-Луис Блюз».