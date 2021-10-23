Вашингтон, 23 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Актёр Райан Гослинг планирует присоединиться к касту фильма компании Warner Bros. Об этом 22 октября сообщило издание Deadline.

Скриншот с YouTube Райан Гослинг

Артист ведёт переговоры об участии в проекте о кукле Барби, на роль которой утверждена актриса Марго Робби. Гослинг может сыграть Кена. В качестве режиссёра картины выступила Грета Гервиг.

Добавим, что детали сюжета киноленты пока держат в тайне. Дата начала съёмок проекта также неизвестна.