Вашингтон, 23 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX провела первые статические огневые испытания двигателя Raptor, установленного на прототипе космического корабля Starhip. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter.

(cc0) SpaceX Starship SN8

Маск опубликовал кадры с испытаний на базе SpaceX в штате Техас. В ходе статических испытаний был запущен один двигатель Raptor, смонтированный на прототипе Starship SN20. Планируется, что корабли Starship будут оснащаться шестью такими двигателями.

Глава SpaceX отметил, что эти испытания стали первым запуском двигателя Raptor в составе космического корабля. Он добавил, что первый испытательный полёт Starship может состояться уже в ноябре 2021 года. Маск подчеркнул, что планируемый орбитальный полёт корабля Starship должны одобрить регулирующие органы США.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и ракету-носитель Super Heavy для межпланетных космических полётов. Планируется, что создаваемый носитель также сможет использоваться для выведения на низкую околоземную орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.