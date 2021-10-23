Абакан, 23 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за составил 1,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в Абакане, где выявлено 86 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей городов Черногорск (+21), Саяногорск (+15), Алтайского (+12), Усть-Абаканского (+9) и других районов.

«14 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 89 человек обратились с признаками ОРВИ, 58 случаев — семейные контакты, еще 13 — служебные», — добавили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года в республике достигло 24 652.