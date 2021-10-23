Екатеринбург, 23 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудник одного из медцентров применил силу к женщине, имеющей инвалидность в связи с онкопатологией. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, мать женщины заняла для неё очередь для сдачи теста на коронавирус. Но один из сотрудников заведения заявил пациентке, что так нельзя, и очередь нужно занимать снова. Женщине всё же удалось попасть в заветный кабинет, однако сотрудники отказывались взять у неё анализ. Конфликт продолжил развиваться, и в итоге гражданку выпихнули из кабинета и выволокли к выходу из медцентра.

Пострадавшая обратилась в полицию. Комментариев медцентра пока нет.